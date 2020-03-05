Elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasından görüntü

-Evde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

-Ev içerisinde oluşan yoğun dumandan görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli'de 4 katlı binadaki dairenin elektrik panosunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile evi sarmadan söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, yangın Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en katındaki daireden dumanlar çıktığını fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar apartmandan dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın dairenin tamamını sarmadan söndürüldü. Yangının ev içerisinde bulunan elektrik panosundan çıktığı belirtildi. Öte yandan, apartmanda can kaybı yaşanmazken, evde yangından dolayı büyük maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.



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