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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı - ADANA

Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı - ADANA



: - Elektrik direğinin devrilme anı - Devrilen elektrik direğinden görüntüler - Polis ekiplerinden detay - Hasarlı otomobilden görüntüler Adana 'da elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde, elektrik direğinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Duran Öztürk'ün kullandığı 01 LT 050 plakalı otomobilin üzerine, Kozan ilçesi yolundaki kavşakta bulunan elektrik direği devrildi.Yaralanan sürücü Öztürk ile eşi Fadime Öztürk, 112 acil servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.Ekiplerin incelemesinin ardından devrilen direk ile hasar gören otomobil olay yerinden kaldırıldı.Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Acil Servis Elektrik Direği Bild Kamera 112 Acil Servis 

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