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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan kız hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan kız hayatını kaybetti

Adli tıptan detay görüntüler,

Hastane Cenaze Elektrik Akımı 

-Cenazenin araca koyulması ve götürülmesi,
-Genel detaylar,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki A.T. hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ünaldı kırsal mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki A.T. evlerinin ahırında bulunduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldıran talihsiz kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki kızın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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