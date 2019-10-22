Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı - ORDU

- Elektrik akımına kapılan işçi - Olayın yaşandığı trafo - Polisin güvenlik önlemleri - Mahalle sakinlerinin olay yerinde toplanması - Görgü tanığı vatandaşın konuşması Ordu 'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandıORDU (AA) - Ordu 'nun Altınordu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde, dış cephesini boyadığı elektrik trafosuna giren elektrik kablosuna dokunan Ergin Kabacı akıma kapıldı.Kabacı, trafodan çıkan ses ve alevi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gönderilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Durumu ağır olan işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Öte yandan, trafoda meydana gelen patlama nedeniyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi.
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