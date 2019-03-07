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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı - ADIYAMAN

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı - ADIYAMAN

- Yaralı işçinin ambulansa alınması - İşçinin çalıştığı esnada yüksek gerilime kapıldığı direkten detaylar - Uyarı levhasından detay - Ambulansın olay yerinden hareket etmesiElektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da elektrik direğinde çalıştığı esnada yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İndere köy yolunda bulunan yüksek gerilim hattında çalışma yapan AKEDAŞ firmasında görevli Zeynal Karakaş, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince direkten indirilen Karakaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Karakaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yüksek Gerilim Hattı Elektrik Direği Elektrik Akımı Yüksek Gerilim 

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