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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan genç taraftar toprağa verildi

Elektrik akımına kapılan genç taraftar toprağa verildi

Cenaze namazı

Cenaze Elektrik Akımı Cenaze Namazı Forma 

-Tabuta serilen forma
-detaylar
-fotoğraf

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gece Sivas’ta Fatih mahallesinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki Muhammet Emin Selvili, evlerinin bahçesinde bulunan ara kabloyu fişe takmak isterken elektrik akımına kapıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sivasspor Taraftar Grubu Lideri Murat Selvili ve Gülten Selvili çiftinin çocukları olan Muhammet Emin için bugün ikindi namazının ardından Fatih Mahallesi Gaziospanpaşa Camisinde cenaze namazı kılındı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in de katıldığı cenaze namazında, Selvili’nin tabutunun üzerine Sivasspor forması serildi. Cenaze namazının ardından cenazesi Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığında toprağa verildi.

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