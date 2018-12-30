Elazığ ve Tunceli genelinde, Bingöl'de ise 2 ilçede okullara kar tatili



- Elazığ ve Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm okullar, Bingöl'de ise iki ilçede bir gün süreyle tatil edildi. Elazığ'da kar yağışının etkili olması nedeniyle Pazartesi günü için eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle 31 Aralık 2018 Pazartesi günü Elazığ genelinde Eğitim Öğretime 1 gün arar verildiğini bildirdi. Vali Çetin Oktay Kaldırım tatili;"Meteorolojik tahminlere göre yoğun kar yağışı, aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın (31.12.2018) eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili çocuklar,Sağlığımıza dikkat edelim, kitap okumayı ihmal etmeyelim.Sizler bizim geleceğimizsiniz"diye duyurdu. Tunceli genelinde de tatil Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir.Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engeli olan çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi. Bingöl'de 2 ilçede okullar tatil Bingöl’ün Yedisu ve Yayladere ilçelerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle Pazartesi günü için eğitime 1 gün ara verildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 31.12.2018 Pazartesi günü okullarımızda (1) gün süre ile eğitime ara verilmiştir”denildi.

