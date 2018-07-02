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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu:22 gözaltı

Elazığ merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu:22 gözaltı

Şüphelilerin hastaneye girmesi

Hastane Akalan Ara Transfer Trol 

-Araçlardan inmesi ve binmesi
-Zırhlı araç
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı olan ve Kanun Hükmündeki Kararla kapatılan Elazığ İş Adamları Derneği (ELGİAD) yönetim ve denetim kurulunda görev alan, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’da hesap artırımı yapan, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt üyeleriyle para transferleri yaptığı belirlenen ve aralarında Bylock kullanıcılarının olduğu tespit edilen şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı. Elazığ merkezli aralarında İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Mardin, Hatay, Yalova ve Malatya’nın da bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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