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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

şüphelilerin adliyeye sevki

Jandarma Piyade Silah Ticareti 

-gazeteciye tepki gösteren şahıs
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da jandarma ekiplerinin çalışması sonrası 3 ilde düzenlenen "Silah ve Mühimmat Ticareti" operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda 17 adet tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler, "Silah ve Mühimmat Ticareti" yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aylık çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki takiple yaptığı çalışma kapsamında Elazığ, Bingöl ve Adana’da şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Elazığ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 17 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 11 adet 7,62 mm çapında kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet adet 5,56 mm çapında piyade tüfeği fişeği ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında biri cezaevinde tutuklu toplam 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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