Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Elazığ depreminde yaralanan öğrencinin tedavisi devam ediyor

- Elazığ depreminde yaralanan öğrencinin tedavisi devam ediyor

Yaralı

İlk Müdahale Ders Çalış Geçmiş Olsun Öğrenci Evi Deprem Anı 

-Yaralı ziyareti
-Sağlık Müdürünün açıklaması
-Öğrencinin açıklaması
-
-
-görüntüler montajlanıyor

( VAN ) VAN

- Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yaralanan öğrencinin Van’daki tedavisi devam ediyor. Elazığ’da mimarlık fakültesi öğrencisi olan Furkan Kadir Geçken, yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ikinci katta atlayarak yaralandı. Vanlı öğrenci, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ve Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile Furkan Kadir Geçken'i ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirterek, “Bir hastamız Elazığ depreminde balkonda atlama sonucu topuk kemiklerinde kırılma var. Ödem olduğu için çözülmesi bekleniyor. Genel durumu iyi, burada da değerli hekimlerimiz var. En kısa sürede ameliyatını yapacaklar” dedi.
İkinci kattan atlayan Furkan Kadir Geçken de, deprem anında öğrenci evinde ders çalıştığını belirterek, “Evde tektim, deprem olduğu zaman odamın balkona kapısı vardı hemen kapıya yöneldim. Kendimi can havliyle balkondan attım. Yol kenarına kadar sürüklendim. Bir vatandaş beni arabasına alarak hastaneye yetiştirdi. O gece hastanede kaldım, ertesi gün ailem gelip beni aldı. Şu an durumum daha iyi” ifadelerini kullandı. (MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı