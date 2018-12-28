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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da zincirleme trafik kazaları: 10 yaralı

Elazığ'da zincirleme trafik kazaları: 10 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan detaylarELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da buzlanma nedeniyle 4 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.Malatya Caddesi Çayda Çıra Alt Geçiti yakınlarında meydana gelen ilk kazada, gizli buzlanma nedeniyle 13 araç birbirine çarptı.Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Öte yandan, Zübeyde Hanım Caddesi'nde 10, Cahit Dalokay Caddesi'nde 13 ve Elazığ - Keban kara yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında ise 5 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gizli Buzlanma Hastane 

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