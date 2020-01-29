Elazığ'da yarı yıl tatili 10 Şubat'a kadar uzatıldı

- Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle kent genelinde yarı yıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada:" İlimiz genelinde 3 Şubat’ta açılacak olan bütün eğitim kurumlarımızda eğitim ve öğretime 1 hafta ara verilmiştir"dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise, okulların 10 Şubat'ta açılacağını duyurdu.
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