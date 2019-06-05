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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti

Elazığ’da uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti

-ambulansın hastaneye gelmesi ve acil detay

Hastane Uyuşturucu Genç Yaşam Sağlık Ekipleri 

--morg detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da uyuşturucu hap kullanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte merkeze bağlı Aydıncık köyü mevki Keban Baraj Gölü kıyısına gezmeye giden A.G. (19), arkadaşıyla birlikte uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra gencin rahatsızlanması üzerine arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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