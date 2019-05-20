Elazığ'da şok eden görüntü...Nesli tükenmekte olan balıkları elleriyle avladılar

--balıkların zıplaması ve göçü

--hazar gölü detay

--2 kişinin balıkları avlaması

--genel ve detay



( ELAZIĞ )-Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı- Elazığ’da ilk defa görüntülenen ve akıntıya karşı yüzüşü ile Van’ın İnci Kefali gibi dikkatleri çeken "Siraz" balığını, bazı kişiler elleriyle yakalayıp poşete koyup götürdü- Suyun akıntısının azalmasını fırsat bilen kişilerin, üreme döneminde olan balıkları bu şekilde yakalaması ise tepki çekti ELAZIĞ



- Elazığ’da geçtiğimiz hafta Van Gölü'nün İnci Kefali gibi, Hazar Gölü'nün akıntıya karşı yüzen "Siraz" balığının göçü görüntülere yansımasının ardından bu kez tepki çekecek anlar kameralara yansıdı. Suyun azalmasını fırsat bilen bazı kişiler, akıntıya karşı gitmek isteyen balıkları avladı. Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar Gölü’nde 27 çeşit balık yaşadığı biliniyor. Bölgede turizm açısından önemli olan Hazar Gölü’nde bulunan balıklardan "Siraz" çevrede çok bilen olmasa da her yıl bu aylar içerisinde Van’daki İnci Kefali gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor. Bu yıl yağışların fazla olması ve karın erimesiyle birlikte coşan Kürk çayı köprüsünden balıkların tersine göçü rahatlıkla izlenebildi. İlçeye 3-4 kilometre mesafede bulunan Kürk Köprüsü üzerine gelen vatandaşlar da ilk defa göl balığı olarak adlandırdıkları gerçek ismi "Siraz" olan balığın tersine göçünü izlemenin keyfini çıkarttı. Ancak çaydaki suyun azalması ile birlikte görsel şölen sunan görüntü bittiği gibi üzücü görüntüler de yaşandı. Köprü altın gelen bazı kişiler, suyun azalmasını fırsat bilerek halen akıntıya karşı göç etmeye çalışan balıkları elleri ile yakaladı. Bir kişinin eliyle yakalayıp dışarı attığı balıkları ise başka bir kişi canlı canlı çubuğa taktığı balıkları poşete koyup götürdü. O görüntüler kameralara da yansıdı. Üreme döneminde olduğu için avlanması yasak olan balıkların bu şekilde avlanması ise tepki çekti.

