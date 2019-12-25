Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da ‘Sessiz Çığlık’ yürüyüşü

Elazığ’da ‘Sessiz Çığlık’ yürüyüşü

-Vatandaşların toplanması

Acımasız Alabalık Basın Açıklaması İşkenceler Asimilasyon 

--Vatandaşların pankart taşıyıp slogan atarak yürüyüşü yapması
--Vatandaşların telefon ışıkları ile yürüyüş yapması
--Kur'an-ı Kerim'ın okunması ve duaların edilmesi
--Platform Dönem sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk'ün açıklama yapması
--Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da, Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü yapıldı. Elazığ’da, ELHAK Platformu koordinesinde Sivil Toplum Kuruluşları Çin'in işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için, ‘Sessiz Çığlık' yürüyüşü düzenledi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda grup Gazi Caddesi'nden, Ahmet Aytar Meydanı'nda kadar ellerinde pankart ve Doğu Türkistan bayraklarıyla slogan atarak yürüdü. Platform adına açıklama yapan dönem sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk:"Üzerinde yaşadığımız dünyada şuan bütün dünyaya karartma uygulayarak tarihin en acımasız asimilasyonlarından biri gerçekleştiriliyor. Doğu Türkistan’da Müslüman bir halk yok ediliyor. Dün Endülüs’te yapılanlar bugün Doğu Türkistan’da uygulanıyor. Maalesef dünya ile irtibatı kesilmiş olan Doğu Türkistanlıların yürek parçalayıcı sessiz çığlığı kulaklara ve yüreklere erişememektedir. Bugün yaptığımızı bu ‘Sessiz Yürüyüş’ ve Sessiz Çığlık’ı dünyaya duyurabilmek için atılmış küçücük bir adımdır. Zira çok iyi biliyoruz ki, bu vahşete karşı duyarsız kalmak zulme ortak olmaktır” dedi.
Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık grup, dua ettikten sonra dağıldı. (RY-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı