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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da Mustafa Ceceli rüzgarı

Elazığ'da Mustafa Ceceli rüzgarı

Ceceli'nin şarkı söylemesi

Engelli Vatandaş 

-Ceceli'nin çicek alması
-Ceceli'nin engelli vatandaşla sarkı söylemesi ve selfi çekmesi
-Genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- esti. Ünlü sanatçı, sahne önünde engelli bir hayranını görünce yanına giderek onunla birlikte şarkı söyleyip, selfi çekindi. Bayramın 1'inci gününde AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar tarafından sanatçı Mustafa Ceceli konseri organize edildi. Yeni Valilik binasının önünde yapılan konsere binlerce kişi katıldı.
Ünlü sanatçıya Ağar ve beraberindekiler tarafından çiçek verilmesinin ardından günün anısına fotoğraf çekinildi. Ceceli'de konuşmasında Elazığ'da bugün bulunmasının mimarının, kiminin abisi, kiminin kardeşi olan muhteşem güzel kalpli insan Tolga Ağar olduğunu aktardı. Sahnede bir çok parçayı seslendiren Ceceli, hayranlarını coşturdu. Sahne önünde bulunan engelli bir hayranını gören Ceceli onunla birlikte şarkı söyleyip, selfie çekindi.
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