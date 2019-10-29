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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü, fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Elazığ Valiliği ve Gençlik Spor Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başladı.

8. Kolordu Komutanlığı bando takımı ve Elazığ Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde marşlar söylenerek yapılan yürüyüş, valilik binası önünde son buldu.Cumhuriyetin 96. yılını coşku ile kutladıklarını belirten Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis, “Valiliğimizin öncülüğünde Elazığ Gençlik Merkezi olarak fener alayı düzenledik. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin yoğun katılımı ile çok güzel bir organizasyon oldu. Nice 96. yılları bu topraklarda bu bayrak altında kutlamayı ve yaşamayı Allah bizlere nasip eder. Birliğin, beraberliğin en üst seviyelerde olduğu bu günlerde daha güzel ve ferah günlere hep birlikte ulaşırız” dedi.

Cumhuriyetin 96. kuruluşunun yıl dönümü olduğunu dile getiren vatandaşlardan Okan Aydemir, “Meşaleler ve Fener alayı ile çok güzel bir kutlama yaptık. Güzel bir yürüyüş oldu” diye konuştu.

Yürüyüşe Vali Çetin Oktay Kaldırım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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