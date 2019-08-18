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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Elazığ'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Elazığ'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

- Olay yerinden görüntü - Olay yerindeki polis ve sağlık ekiplerinden görüntü - Cesedin cenaze aracına konulmasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Merkez Çarşı Mahallesi İşlek Sokak'taki bir otelde kalan Mahmut Tunç Türk'ün (46) odasından çıkmaması üzerine şüphelenen görevliler, odaya girdi. Türk'ün cansız bedeniyle karşılaşan görevliler, durumu polise bildirdi.Yapılan incelemenin ardından Türk'ün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna nakledildi.

Polis Cenaze Bild Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

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