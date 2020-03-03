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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Elazığ’da ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi okundu

Elazığ’da ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi okundu

İzzetpaşa Camii'nden detay ve ezanın okunması

Sabah Namazı 

-Vatandaşların camiye girişi ve namaz kılması
-Fetih Suresi'nin okunması ve duaların edilmesi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Elazığ’da camilerde Fetih Suresi okundu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da ‘Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında Fetih Suresi okunup dualar edildi.Kent merkezindeki İzzetpaşa Camii’ne de gelen vatandaşlar, sabah namazı öncesi, harekata katılan Mehmetçikler için Fetih Suresi okudu, dua edi.
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