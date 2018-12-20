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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da anne ve babaya darp iddiası

Elazığ'da anne ve babaya darp iddiası

- Zanlının adliyeye sevk edilmesi - Elazığ Adliyesi'nden detay görüntü - Anne ve babasını darbederek silahla tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, anne ve babasını darbederek silahla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, B.G'nin anne ve babasını darbettiği iddiası üzerine ikamet ettikleri adrese gitti.Adreste yapılan aramada 26 paket içerisinde satışa hazır 457 gram kubar esrar ile tabanca ve 17 mermi ele geçirildi.Anne ve babasını silahla tehdit ettiği de öne sürülen zanlı, gözaltına alındı.

Akalan Arbede Mermi 

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