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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem

avizenin sallanması

( ELAZIĞ -İLK GÖRÜNTÜLER) ELAZIĞ

Deprem 


- Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 21 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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