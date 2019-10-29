Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Elazığ’da 200 öğrenciden ’29 Ekim’ koreografisi

Elazığ’da 200 öğrenciden ’29 Ekim’ koreografisi

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Kutlay Öğretmenler Öğretmen Sevindik Öğrenciler 

-ÖĞRENCİLERİN KOREOGRAFİ HAZIRLAMASI
-OKUL MÜDÜRÜ VE ÖĞRENCİLER RÖP.
-GENEL VE DETAY

( ELAZIĞ -DRONE) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir ilkokulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 200 öğrenci ile koreografi hazırlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Mehmet Zeki İlkokulu öğrencileri farklı bir çalışmaya imza attı. Öğretmenlerin koordinesinde 200 öğrenci bir hafta boyunca prova yaparak ’29 Ekim’ yazarak Cumhuriyet Bayram'ına mesajı verdi. Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü münasebetiyle program gerçekleştirmek için toplandıklarını ifade eden Okul Müdürü Orhan Bulut, “Cumhuriyetimizin kazanımlarının çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin gönlünde bir mana oluşturması için büyük bir çalışma neticesinde 29 Ekim koreografi etkinliğimizi gerçekleştirdik. Emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 29 Ekim koreografimizi gerçekleştirirken hem mahallemizde hem de okulumuzda öğrenciler arasında büyük bir enerji ve sinerji oluşturuldu emeğe geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyor ve tebrik ediyorum. 1 haftalık çalışmada yaklaşık 200 öğrenci ve okulumuzda bulunan 33 öğretmen ile yapılan bir çalışmadır” dedi.
Çok güzel bir çalışma yaptıklarını ifade eden öğrencilerden Doruk Akgül, “Bayramımızı kutladık. 1 haftadır çalışıyorduk çok zor bir çalışmaydı ama yaptığımıza değdi. Tüm okulla birlikte yaptığımız keyifli bir etkinlik oldu. Arkadaşlarımızla birlikte konuştuk, eğlendik ve sevindik” diye konuştu.
Herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayan öğrencilerden Mina Öz, “Bu çalışmaları yaptığımız için çok eğlendik. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı