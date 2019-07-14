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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da 150 dönümlük alan kül oldu

Elazığ’da 150 dönümlük alan kül oldu

anızların yanması

Asad Trol 

-yanan arazi
-ekiplerin ve vatandaşların söndürme çalışması
-samanın yanması ve söndürme çalışmaları
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’ın Palu ilçesinde çıkan yangınında 150 dönüm anız kül oldu. Yangında 10 ton saman kullanılmaz hale gelirken çok sayıda ağaç zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesi Yukarı Mezra mevkisinde tarlası bulunan bir çiftçi, hasadın ardından anızları temizlemek için ateş yaktı. Ateşin diğer tarlalara sıçramasıyla birlikte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 150 dönümlük araziye yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Palu ve Kovancılardan itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında yardımı ile kontrol altına alınan yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 10 ton saman kullanılmaz hale gelirken tarla kenarlarında bulunan ağaçlarda zarar gördü.
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