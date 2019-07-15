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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İL PROTOKOLÜNÜN ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETMESİ

Şehit Yakınları Şehitlikler Şehit Aileleri Kahramanlık Orgeneral 

-PROTOKOL ÜYELERİNİN MEZARLIKLARA KARANFİL BIRAKMASI
-İZZETPAŞA CAMİSİNDE MEVLİT OKUTULMASI
-VALİ ÇETİN OKTAY KALDIRIM RÖPORTAJI

( ELAZIĞ ) Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ELAZIĞ

- Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferinin 3’üncü yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edildi, mevlit okutuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Elazığ'da çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından İcadiye, Elazığ ve Harput şehitliği ziyaret edildi. Daha sonra Elazığ Valiliği tarafından İzzetpaşa Camiinde şehitler için mevlit okutuldu. 15 Temmuz’un Milletin kahramanlık destanlarından en önemli tarihi noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Şanlı Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi 15 Temmuz’un 3’üncü sene-i devriyesindeyiz. Allah, şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Elazığ’da 9 şehit, 12 gazi var. Milletimiz tanka, tüfeğe, silaha ve her türlü imkana karşı çıplak elle sokaklara dökülüp tanklara karşı direnip, iradesini ortaya koydu. Bayrağına, devletine, birlik ve beraberliğine sahip çıkarak Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak meydanları doldurdu. Milletimiz, vatanı teslim etmeyip bekasını ve ülkeyi kurtarıp yine millete emanet ettiği çok özel bir gün. Allah, bir daha böyle bir gün yaşatmasın. Buna cesaret edenler de bu günü hiç unutmasın. Biz şehitlerimizi ve bu günü asla unutmayacağız. Milletimizin, şehit ailelerimizin başı sağ olsun, gazilerimize de uzun ve bereketli bir ömür diliyor minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
15 Temmuz’un bir Çanakkale ve İstiklal harbi gibi kutsal olduğunu ifade eden Kaldırım, “Elazığ’da o gün dik durmuştur. Elazığ, sokaklara ve meydanlara çıkan ilk şehir olmuştur. Dolayısıyla Elazığ her zaman vatanının, milletinin, mukaddesatının ve bayrağının yanında olmuştur. Elazığ bu kimlikli yapısını, dokusunu Türkiye’ye örnek olan bu duruşunu yine devan ettirecektir. 251 şehidimiz, 2 bin yüzü aşkın gazimiz var. Rabbim bir daha böyle günleri yaşatmasın” diye konuştu.
Programlara Vali Kaldırım'ın yanı sıra, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, diğer protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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