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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da 100 araçlık konvoyla Mehmetçiğe destek

Elazığ’da 100 araçlık konvoyla Mehmetçiğe destek

-Araçlara bayrakların asılması

Şehit Saygı Duruşu Deprem Hain Saldırı Saldırı 

--Araçların konvoy halinde ilerlemesi
--saygı duruşu ve İstiklal Maşının okunması
--genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Suriye'de 'Bahar Kalkanı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Elazığ’da araçlarına bayrak asan vatandaşlar, konvoy oluşturup şehir turu attı. Depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşlar, İdlib'de rejim tarafından düzenlenen hain saldırıya tepki gösterip Bahar Kalkanı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek verdi. Sosyal medyadan organize olup yaklaşık 100 aracı Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, Çayda Çıra Kavşağında konvoy oluşturdu. Türk bayraklarıyla donattıkları araçları ile Malatya Caddesi’nde konvoy halinde tur atan vatandaşlar,güvenlik tedbiri alan emniyet güçleri eşliğinde Öğretmenevi önünde geçti.Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı atıp,Mehmetçiğin düzenlediği harekatın zaferle sonuçlanması için dua etti. "Bizim için önemli olan vatandır" Sosyal medyada bir sayfası aracılığı ile bir araya geldiklerini ifade eden vatandaşlardan Melih Çelik, “İdlib'de şehit olan askerlerimiz için toplandık. Yaklaşık 100 araç bugün burada konvoya katıldı.
Bir dakikalık saygı duruşunda durduk. Ardından İstiklal Marşı okuduk. Yakın zamanda büyük bir deprem oldu Elazığ’da yaralarımızı sarılıyor. Ama bizim için önemli olan vatandır. Söz konusu vatansa 2 elimiz kanda da olsa bir şey yaparız. En azından böyle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi gösteriyoruz. Birliğimizin ve beraberliğimizin vatanımızın bölünmeyeceğini bütün milletimizi göstermek istedik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileriz” dedi.

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