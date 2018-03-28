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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- El Halil’de Şehit Cesetlerine El Koyan İsrail Protesto Edildi

- El Halil’de Şehit Cesetlerine El Koyan İsrail Protesto Edildi

El Halil şehrinde Kızıl haç teşkilatının önünde yapılan oturma eyleminden görüntüler

( EL HALİL ) - El Halil’de şehit cesetlerine el koyan İsrail protesto edildi EL HALİL

Şehit Yakınları Şehit Annesi Uluslararası Oturma Eylemi Kız Kardeş 


- Batı Şeria'nın El Halil şehrinde şehit yakınları ve aktivistler, İsrail’in buzluklarda ve rakamlı mezarlarda tuttuğu Filistinli şehit cesetlerinin İslami usullere uygun olarak defnedilmek üzere kendilerine teslim edilmesi için Uluslararası Kızılhaç Teşkilatının önünde oturma eylemi yaptı. Protestocu Filistinliler, aktivistler, milli kuruluşlar İsrail’den uluslararası hukuka uyması ve cesetlerin kendilerine teslim edilmesi için Kızılhaç'ın baskı yapmasını istedi. Oturma gösterisinde yer alan şehit yakınları, İsrail’in soğutma dolaplarında ve rakamlı mezarlarda tutuğu şehitlerin fotoğraflarını ve üzerinde “Şehitlerimizin cesetlerini bize teslim edin” yazan pankartlar taşıdı. Şehit yakınları uluslararası kuruluşlara seslenerek, şehit cesetlerinin kendilerine teslim etmesi konusunda İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu. El Halil Şehri’nin Valisi Kamil Hamid, şehit cesetlerinin tamamının kendilerine teslim edilmesi, İsrail’in soğutmalı tabutlarda bir tek şehit cesedi kalmayana kadar protestolarına devam edeceklerini söyledi.

Şehit cesetlerinin yakınlarına teslim edilmesi kampanyasının koordinatörü Emin El Bayiz, İsrail’in bu kanunsuz eylemi durdurması için uluslararası bir kuruluş olan Kızılhaç teşkilatına baskı yapması için dilekçe verdiklerini söyledi.

Şehitlerin kendilerine teslim edilmesini isteyen şehit annesi Muhammed Tarayire, oğlunun iki senedir soğutucu tabutta tutulduğunu söyledi.

Şehit Muhammed El Fakih’in kız kardeşi Meysun da abisinin üç senedir İsrail’in soğutuculu tabutlarda tutulduğunu, bu durumun Filistin halkına karşı işlenmiş bir insan hakları ihlali olduğunu dile getirdi.
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