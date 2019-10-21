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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi Video

El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi Video

Alanda itfaiye aracı ve polis aracı

Taksi Durağı İtfaiye Aracı Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Alanda ambulans
-İtfaiyecilerin taksinin altından şahsı çıkarmaya çalışması
-Çıkarılan şahsa sağlık ekipleri müdahale
-Tabut ve sarılmış cansız beden

( HATAY )- Hatay’da akıl almaz kaza: 1 ölü HATAY

- Hatay’da, taksisinin el frenini çekmeyi unutan şoför kendi aracının altında can verdi. Kaza, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda iddiaya göre, 31 T 0470 plakalı taksisini taksi durağı ile Armutlu Semt Pazarı’nın bulunduğu ara noktaya park eden şoför U.Y., bir süre sonra aracının arkasına doğru ilerledi. Aracının el frenini çekmeyi unutan şoför U.Y., geri geri akan aracının altında kalarak feci şekilde can verdi. - Şoförün cansız bedenini yaşlı adam görmüş Kazanın ardından olay yerinden geçen bir yaşlı adamın fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kendi taksisinin altında kalan U.Y.’nin cansız bedenini aracın altından çıkardı. Akrabasının düğününden geldiği öğrenilen U.Y.’nin düğünden çıkan yakınları soluğu olay yerinde alırken, olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi. U.Y.’nin cansız bedeni Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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