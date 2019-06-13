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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı

El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı

güvenlik kamerası görüntüsü

( ÇORUM ) - ÇORUM

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Uttu 


- Çorum’a el freni çekilmeyen bir otomobil çöp konteynırına çarparak durabildi. Olay, Kale mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilini park etmeyen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket eden otomobil yolun karşı tarafına geçerek yal kenarında bulunan çöp konteynırına çarptıktan sonra kaldırıma vurdu. Bu anlar bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (MMY-BÖ)
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