El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı



- Çorum’a el freni çekilmeyen bir otomobil çöp konteynırına çarparak durabildi. Olay, Kale mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilini park etmeyen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket eden otomobil yolun karşı tarafına geçerek yal kenarında bulunan çöp konteynırına çarptıktan sonra kaldırıma vurdu. Bu anlar bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (MMY-BÖ)

