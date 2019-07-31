El freni boşalan park halindeki araç trafiğe daldı

-Aracın geriye doğru hareket etmesi

-Park halindeki araca çarpması

-Trafiğe dalması

-Araç sahibi ile çevredekilerin aracı durdurmaya çalışması

-Görgü tanıdığı Avukat Neşet Kocaman röp.

-Olay yerinden detay



( ANTALYA - ÖZEL) ANTALYA



- Antalya’da park edildikten sonra el freni boşalan otomobil akan trafiğe daldı. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar durdurmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak durabilirken, ilginç olayda şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı. Olay, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı’nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün yol kenarına park ettiği 26 BP 286 plakalı otomobil, bir süre sonra el freni boşalarak geriye doğru hareket etmeye başladı.

Otomobil, hemen arkasında bulunan park halindeki başka bir araca çarptı, ardından akan trafiğe daldı. Bu sırada otomobili fark eden otobüs durağındaki vatandaşlar, otomobili durdurmak için çaba sarf etse de başarılı olamadı. Şans eseri kazanın yaşanmadığı olay sonrası otomobil, orta refüje çarparak durabildi. Olayın görgü tanıklarından Avukat Neşet Kocaman, "Araç park etti, hemen arkasından bir başka sürücü geldi. Bu sırada öndeki araç geri geriye gitmeye başladı ve arkadaki araç içerisinde sürücü olduğunu zannedip kornaya basmaya başladı.

Ben ilk etapta iki araç sürücüsünün kavga ettiğini düşündüm. Bu sefer araç yola doğru yöneldi, duraktaki vatandaşlar aracı durdurmaya çalıştı. Halbuki araçta sürücü yokmuş. Büyük ihtimal el frenini çekmedi. Kaza olma riski son derece yüksekti" dedi.



