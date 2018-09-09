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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
El Bab şehidinin evlenen kardeşine polis konvoyu - KARABÜK

El Bab şehidinin evlenen kardeşine polis konvoyu - KARABÜK

- El Bab şehidinin kardeşinin evinden detay - Konvoyun gelinm almak için yola çıkışı - Konvoydan detay - Damat Uğur Aytekin'in gelin Özgül Aytekin ile evden çıkışı - Dua edilmesi - Uğur Aytekin'in açıklaması - Polis ekiplerinin eşlik ettiği konvoydan detaylarEl Bab şehidinin evlenen kardeşine polis konvoyu - Suriye'nin El Bab kentinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Umut Aytekin'in evlenen kardeşine polisler konvoy yaparak eşlik ettiKARABÜK (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in (27) dünya evine giren kardeşi Uğur Aytekin'e Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler konvoy yaptı.Damat Aytekin'in Aydınlık Evler Mahallesi'nden başlayıp kız evinin bulunduğu Soğuksu Mahallesi'nde son bulan konvoya Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de katıldı.
Aytekin, polislerin de katıldığı konvoyla eşi Özgül Aytekin'i kız evine almaya gitti. Sirenler eşliğinde yapılan konvoyu vatandaşlar da ilgiyle izledi.Uğur Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük İl Emniyet Müdürü Akay'a teşekkür etti.Polis ekiplerine de teşekkür eden Aytekin, "Mutluyum. İçimde buruk ama güzel bir sevinç var. Ekiplere teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar geldiler bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah mutluluğumuzu bir ömür boyu devam ettirmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Şehit Allah Terör Örgütü Saldırı Irak 

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