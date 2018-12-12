- El Bab’da Ölü Sayısı 3’e Yükseldi - Olay Yerinde Patlamamış İkinci Bir Bomba Bulundu



- Suriye’nin El Bab kentinde bir caminin yakınlarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Olay yerinde patlamamış ikinci bir bomba daha bulundu. Suriye’nin El Bab kentindeki Ulu Cami’nin yakınında bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında ölü sayısı 3’e yükseldi. Yaralılar, El Bab Hastanesine kaldırılırken birisi 4 yaşında 10 kişinin yaralı olduğu açıklandı. Olay yerinde ikinci bir bomba bulundu Olay yerine gelen güvenlik ekipleri bölgeyi kordon altına alırken, bölgede henüz patlamamış bomba yüklü bir motosiklet daha bulundu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri bombayı güvenli bir şekilde patlattı.

