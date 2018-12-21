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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Eksi 5 derecede Volkan Konak konseri

Eksi 5 derecede Volkan Konak konseri

Konserden detaylar

Kamera Mavi Gözler Forma 

-2 kameradan çekilen detaylar
-Başkanın konuşması
-Volkan Konak şarkılarını seslendirirken

( KIRKLARELİ )- Volkan Konak: "Şarkıları söylerseniz daha az üşürsünüz" KIRKLARELİ

- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırklareli’ne gelişi dolayısıyla kentte eksi 5 derece soğukta Volkan Konak konseri düzenlendi.
Eksi 4 derecede dondurucu soğuğa rağmen Özgürlük ve Demokrasi Meydanını dolduran binlerce Kırklarelili Volkan Konak ile birlikte sevilen şarkılarını söylediler. Sahneye çıkan Volkan Konak, havanın soğuk olmadığını belirterek ‘’ Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırklareli’ne geliş günü. Onlar silah arkadaşları ile birlikte bu ülkeye hayatlarını vermiş. O yüzden bu akşam bize de üşümek yok’’ dedi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Konak, sevilen şarkılarını koro halinde Kırklareli halkı ile birlikte seslendirdi. Sahne performansından dolayı Konak’a teşekkür eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ‘’Bundan 88 yıl önce beyaz bir tren Kırklareli’ne geldi. İçinden çelik bakışlı mavi gözleri ile Mustafa Kemal indi. O Mustafa Kemal diyor ki ‘’Sanatçı ışığı anlında ilk hissedendir (HLD-
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