Eksi 10 derecede futbol sahasında kar temizleme çalışması

-Gündüz karla mücadele



( VAN ) VAN



- Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipelerinin eksi 10 derecede stat ve antrenman sahalarında karla mücadele çalışması devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Van'da hayatı durma noktasına getirdi. Günlerdir şehir merkezine devam eden kar temizleme çalışmalarının yanı sıra Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri ise eksi 10 derece soğuk havada hafta sonu Van Spor FK ile Bodrum Belediyespor arasında futbol müsabakasının oynanacağı Atatürk Şehir Stadı'nda kar temizleme çalışması devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği kar temizleme çalışmaları Atatürk Şehir Stadının yanısıra Van Spor FK'nin antrenman sahası ve amatör futbol maçlarının oynanacağı Sanayi Futbol Sahasında devam ediyor.



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