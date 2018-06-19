Ekoloji 2018 Uluslararası Sempozyumu - KASTAMONU

- Sempozyumdan detay - Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın konuşması - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ın konuşması - Hediye takdimiEkoloji 2018 Uluslararası Sempozyumu - Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesince düzenlenen sempozyuma 19 ülkeden 826 akademisyen katılıyor - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın: - "Bize göre geçmişten beri Türkiye'nin en büyük problemi erozyon ve çarpık şehirleşmedir. Dünyada da benzer problemler vardır. Problemleri çok fazla felaket senaryosuna döndürüp rant aleti olmayalım"KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından 19 ülkeden 826 akademisyenin katılımıyla düzenlenen Ekoloji 2018 Uluslararası Sempozyumu başladı. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu için ekolojinin önemine işaret etti. Kastamonu 'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Babaş, Kastamonu 'nun tarihi, kültürü, doğası, dokusu ve ekolojisinin keşfedilmeyi beklediğini anlattı.Sempozyumdan güzel sonuçlar çıkacağına inandığını dile getiren Babaş, şunları kaydetti:"Turizme çok önem veren bir iliz. Kastamonu 'da pek çok çeşitli turizm yapma imkanı var. Yılın 12 ayı turizm yapılabilecek bir bölgeyiz. Yerel yönetim olarak özellikle kültürel turizm üzerinde duruyoruz. Tarihi tescilli, ata yadigarı 2 bin civarında eserimiz var. Bunların ayakta durması, gelecek nesilleri aktarılması bizim görevimiz. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu konuyu daha da geliştirerek tarihi kültürel alanda da söz sahibi bir il olacağız." Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise dünyanın birçok yerinden gelen akademisyenleri 5 gün boyunca misafir edeceklerini belirtti. Kastamonu 'nun ekolojisinin bozulmadığına dikkati çeken Aydın, "Ekoloji veya çevreyle alakalı felaket senaryolarına kapılıp rant aleti olmaktansa tedbirleri dillendirip onları hayata geçirmek en güzelidir. Felaket senaryolarıyla avunmamız, sadece birilerinin rantına alet olmamıza sebep olur. Bize göre geçmişten beri Türkiye'nin en büyük problemi erozyon ve çarpık şehirleşmedir. Dünyada da benzer problemler vardır. Problemleri çok fazla felaket senaryosuna döndürüp rant aleti olmayalım." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi. Sempozyuma, Kastamonu Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, fakülte dekanları ile Türkiye'nin yanı sıra, Kırgızistan, Ukrayna, Azerbaycan, Makedonya, Libya, Nijerya, Meksika, İran, İngiltere, Hindistan, Cezayir, Bulgaristan, Rusya, Irak, Kosova, Ürdün, Fas ve Tunus'tan 826 akademisyen katılıyor.