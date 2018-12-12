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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ekmek teknesi olan minibüsü gelin arabası yaptı

Ekmek teknesi olan minibüsü gelin arabası yaptı

Minibüsten detay ve şehir turu

Dell Gelin Arabası Farkındalık Çekim Ekmek Teknesi 

-Minibüsle selfie yapanlar ve düşüncelerini aktaran bir bayan
-Gelin ve damat ile röportaj
-Vatandaşlarla röportaj
-Sokakta oynayan gelin ve damat
-Gelin arabası olan minibüsle salona gelmeleri

( MERSİN )- Minibüsten gelin arabasıyla şehir turu atan Celil ve Meryem çiftinin yolunu kesenler fotoğraf çektirdi MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şoför ekmek teknesi minibüsü, gelin arabası yaptı. Şoförün eşinin de onayıyla gelin arabası yaptığı minibüs, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Minibüsten gelin arabasıyla şehir turu atan Celil ve Meryem çiftinin yolu fotoğraf çektirmek isteyenlerce de kesildi. Kimileri gelin arası olan minibüsle öz çekim yaptı. Ekmek teknesini eşinin de onayıyla gelin arabası yaptığını belirten damat Celil Top, "Eşimle beraber bir karar verdik, bir değişiklik olsun istedik. Ekmeğimize nasıl sahip çıktığımızı görsünler dedik. Aşkıma bir sürpriz yaptım. Ekmek teknemi gelin arabası yaptım" dedi.
Gelin Meryem Top ise, "Çok değişik bir şey oldu. Her zaman modelli arabalarla olacağına, bir farkındalık oluşturmak istedik. İnsanların birazda fikirlerini değiştirmek istedik. Alışılmışın dışına çıkalım istedik. Eşime teşekkür ediyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.
Şehir turunun ardından gelin ve damat mütevazi süslenen ekmek tekneleri minibüsle düğünün yapılacağı salonun yolunu tuttu.
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