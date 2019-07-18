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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ekipler zor koşullarda hastaya ulaşarak ambulansa teslim etti

Ekipler zor koşullarda hastaya ulaşarak ambulansa teslim etti

TAŞINAN HASTA VE VATANDAŞLAR DETAY

( DÜZCE ) DÜZCE

Hastane Eğimli Arazi 


- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde eğimli arazide çalışırken rahatsızlanan bir kişiyi ve yanındakileri zor koşullar altında bulunduğu noktadan alarak ambulansa teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca ilçesi Karatavuk Mahallesinde, Düzce Arama Kurtarma Derneği ve UMKE ekipleri, yüzde 40 eğimli arazide çalışırken rahatsızlanan bir kişiyi ve bölgede bulunan vatandaşları zor koşullar altında bulunduğu noktadan kurtararak ambulansa teslim etti. Ambulansa alınan vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
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