Ekipler yavru kedi için seferber oldu



- Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ve trafik ekiplerini seferber etti. Yavru kedi için seferber olan ekipler ağaçtan inmemekte kararlı olan kediyi bırakarak olay yerinden ayrıldı. Olay Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzeri Fatih Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Vatandaşlar Park Caddesi üzerindeyken, yavru kedinin sesini duydu. Daha sonra sese yönelen vatandaşlar yavru kedinin ağaç üzerinde mahsur kaldığını gördü. Duyarlı vatandaşlar daha sonra durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri´ne bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri ve trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Anafartalar Caddesini trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri merdivenli araç ile kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Ancak ekipleri gören yavru kedi tam ağaçtan kendi inecekken bir anda karar değiştirerek ağacın başka tarafından ağacın tepesine tırmandı. Ağaçtan inmeye niyetli olmayan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından çıktığı ağaçta bırakılarak kendisinin inmesi için terk edildi.



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