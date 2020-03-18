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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ekipler gece yarısı sokakları dezenfekte etti

Ekipler gece yarısı sokakları dezenfekte etti

Ekiplerin cadde üzerinde dezenfekte çalışması görüntüsü

Dezenfeksiyon Yaya Trafiği 

-Ekiplerin yayaların sık kullandığı caddede dezenfekte görüntüsü
-Çöp kovalarının temizlik görüntüsü

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce Belediyesi, korona virüsüne yönelik aldığı tedbirler kapsamında şehrin bir çok noktasında ilaçlama ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdürüyor. Korona virüsü salgını kapsamında vatandaşları korumak adına adeta seferberlik ilan eden Düzce Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ekiple dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yoğun bir mesai yapan belediye ekipleri dün gece kent genelinde vatandaşların yaya trafiğinin yoğun olduğu tüm noktalarda yıkama, ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ekipler şehrin genelinde bulunan çöp koyternerlarını da yerinde yıkayarak bakterilerin önüne geçmek için dezenfekte ediyor. Düzce Belediyesi yetkilileri korona virüsüne karşı rutin olarak yaptıkları çalışmalara ek birçok ilave tedbir aldıklarını söyledi.

Vatandaşların korku ve paniğe kapılmayarak kişisel temizlik ve hijyenlerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, toplu yerlerde bulunmaktan kaçınmaları konusunda tavsiyede bulundu. (EB-ALI-
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