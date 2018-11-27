Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Ekipler 2 bin rakımlı Gebinbeli Geçidi'nde kar nöbetinde

Ekipler 2 bin rakımlı Gebinbeli Geçidi'nde kar nöbetinde

-Ekiplerden detaylar

Karayolları Kar Yağışı 

--Geçitden detaylar
--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta kış aylarının gelmesiyle birlikte 2 bin 10 rakımlı Gebinbeli Geçidi'nde görevli karayolları ekipleri son hazırlıklarını tamamladı. SİVAS

- Sivas’ta kış aylarının gelmesiyle birlikte 2 bin 10 rakımlı Gebinbeli Geçidi’nde görevli karayolları ekipleri son hazırlıklarını tamamladı. Suşehri ilçesi ile Zara ilçesi arasında bulunan Geminbeli Geçidi kar yağışından dolayı yollar kapanmasın diye büyük mücadele veren karayolları ekipleri,herhangi bir aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama gibi araçlarının bakımlarını tamamladı. 7/24 görevde bekleyen karayolları ekipleri yoğun bir kar yağışında yolun ve sürücülerin etkilenmemesi ve en hızlı sürede müdahale için geçitte hazır kıta bekliyorlar. (OE-GF-
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı