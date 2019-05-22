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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ek süre talepleri geri çevrilince benzin döktükleri malzemeleri ateşe verdiler

Ek süre talepleri geri çevrilince benzin döktükleri malzemeleri ateşe verdiler

-Bölgede yaşanan gerilim

Polis Su Sporları Benzin 

--Çalışanların üzerlerine benzin dökmesi
--Malzemelerin ateşe verilmesi
--Yanan malzemeler
--Etrafta toplanan tatilciler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde tahliye için ek süre talepleri geri çevrilen su sporları merkezi çalışanları, üzerlerine benzin döktükleri malzemeleri ateşe verdi. Edinilen bilgiye göre; bir süre önce ihalesi yapılan Marmaris’in Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkiinde bulunan su sporları merkezinin tahliyesi sırasında gerginlik yaşandı. Merkezin işletmecileri, tahliye için belediyeden ek süre istedi. Marmaris Belediyesi yetkililerinden olumsuz cevap gelmesi üzerine, merkez çalışanları yanlarında getirdikleri benzini üzerleri ve yere dökerek kendilerini yakma tehdidinde bulundu. Daha sonra merkezde kullanılan malzemelerin üzerine benzin döken çalışları, malzemeleri ateşe verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Marmaris’te tatillerini geçiren turistler, sahilde yaşanan gerilimi ve malzemelerin alev alev yanmasını şaşkın gözlerle izledi. (MB-
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