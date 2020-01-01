Ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücüden şaşırtıcı tavırlar

-Alkollü sürücü polise diretirken detay

-Sürücü alkol promili üflerken detay

-Sürücü belgeleri imzalarken detay

-Sürücü ceza makbuzunu kameraya gösterip poz verirken görüntü

-Alkollü sürücü ile röportaj

-Alkollü sürücü araç içinden makbuzunu gösterip gülerken detay



( UŞAK - ÖZEL)- 2020’nin ilk cezasını yiyen alkollü ve ehliyetsiz sürücü tavırları ile şaşırttı- Ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücüden bu kadarına ‘pes’ dedirten tavırlar- Direksiyon başına ehliyetsiz ve alkollü geçti yakalandığında yaptıkları ‘yok’ artık dedirtti UŞAK



- Uşak’ta ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve polis tarafından 6 bin 485 lira TL trafik cezası kesilen genç yediği cezayı basın mensuplarına gülümseyerek gösterip, 2020’nin ilk cezasının kendisine yazıldığını söyleyip olayı rahat tavırlarla ve gülerek anlatması ‘pes’ dedirtti. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Atatürk Caddesi üzerinde yılbaşı dolayısı ile alkol denetimi yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan 64 KH 717 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf A.’nın (24) alkol kontrolünü yapan ekipler şahsın 0.73 promil alkollü olduğunu tespit etti. Şahsın yapılan sorgulamasın da ayrıca ehliyetinin de olmadığı belirlendi. Bunun üzerine trafik polisleri ‘ehliyetsiz ve alkollü’ olarak araç kullanmaktan Yusuf A.’ya 6 bin 485 lira TL trafik cezası kesildi. Otomobil sürücüsü Yusuf A. aracın babasının üzerine kayıtlı olduğunu bildirerek bağlanmaması konusunda uzun süre diretti. Oldukça rahat tavırlar sergileyen Yusuf A. ardından gerekli belgeleri imzaladı. Yusuf A., olay yerine çağırdığı arkadaşının gelip kendisini almasıyla denetim noktasından ayrıldı. Yeni yılın ilk saatlerinde ilk trafik cezası kesilen sürücü Yusuf A., kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı



muhabirine gülümseyerek olayı anlatarak, “2020 yılının ilk cezasını ben yedim. Trafik ve polis ekiplerini tebrik ediyorum. Herkese hayırlı yıllar” dedi.

Öte yandan, şahsın olay yerinden arkadaşının nezaretinde araçlar ayrılırken gülerek aracın camından cezayı göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.



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