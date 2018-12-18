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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
EGO otobüsü 2 avukat ve 1 gaziyi altına aldı

EGO otobüsü 2 avukat ve 1 gaziyi altına aldı

Olayın yaşandığı yerin ve yaralıların ilk müdahalelerin yapıldığı Sincan Fatih Devlet Hastanesi acil girişinin görüntüleri

( ANKARA )- Özge Yıldırım(30), Zeynep İpek Hasçelik(30) ve 15 Temmuz Darbe Girişimi davalarını takip eden Gazi Ebubekir Keskin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait körüklü otobüsün altında kalarak son anda ölümün kıyısından döndü. ANKARA

İlk Müdahale Hastane Körüklü Otobüs Otobüs Durağı Ameliyat 


- FETÖ davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde, EGO otobüs durağında 2 avukat ve 15 Temmuz gazisine otobüs çarptı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları önünde bulunan EGO durağında, öğlen yemeğine gitmek için beklediği servis alanında 2 avukattan Özge Yıldırım(30), Zeynep İpek Hasçelik(30) ve 15 Temmuz Darbe Girişimi davalarını takip eden Gazi Ebubekir Keskin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait körüklü otobüsün altında kalarak son anda ölümün kıyısından döndü. Olayda otobüsün kendisini vurarak savurduğu avukat Özge Yıldırım yaşadığı dehşet anlarını anlattı. “Direk bizim üzerimize sürdü” Avukat Yıldırım, diğer avukat arkadaşı Hasçelik ile yemek yemeğe gitmek için servis bekledikleri sırada olayın yaşandığını belirterek “Duruşmadaydık, öğlen yemeğine çıktık. EGO otobüsü duruyordu yolcusunu aldı, yanına bir EGO otobüsü daha geldi. İkisi yanyanaydı, biz de bize çarpan otobüsün önünde duruyorduk ve bizi görmemesi imkansızdı. 20-30 metre gibi bir sefade idik. Bir anda dururken gaza bastı ve orada bizi ezip geçmeden o yoldan gitmesi imkansızdı. Arkadaşımın sırtı dönüktü, ben otobüsün gelişini gördüğüm için biraz daha korunaklı düşüm ve ilk bana çarptığı için beni savurdu. Arkadaşım otobüsün altında kaldı. Onu amaliyata aldılar, hayati durumu yok iyileşecek inşallah daha iyi olacak. O sırada başak bir EGO otobüsüne binmeye çalışan 15 Temmuz Gazisi olduğunu öğrendiğimiz bir vatandaşa çarpmış. Direk bizim üzerimize sürdü bu yüzden şikayetçiyiz elbette” dedi.
Hayati tehlike yok Öte yandan olayda yaralanan vatandaşlar Sincan Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ankara’da çeşitli hastanelere sevk edildi. Avukat Zeynep İpek Hasçelik’in de ameliyata alındığını ancak hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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