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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
EGM’den ‘Öğretmenler Günü’ paylaşımı

EGM’den ‘Öğretmenler Günü’ paylaşımı

Klip

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Şehit Öğretmenler Öğretmen 


- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. EGM, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. “Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır..." ifadesine yer verilen paylaşımda, ayrıca şu ifadeler de kullanıldı: “Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.”
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