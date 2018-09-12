Eğlence ve sanatın adresi: İEF

--Tiyatro, kültür sanat, konserlerden detaylar

--Caz sanatçısı ve yorumcusu Şenay Lambaoğlu röpotaj



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Folkart ana sponsorluğunda gerçekleşen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Kültürpark fuar alanı içerisinde düzenlenen birbirinden farklı, 7’den 70’e fuara akın eden bütün ziyaretçilerin ilgi ve beğenisine uygun etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Fuarın beşinci gününde Folkart sponsorluğunda düzenlenen etkinliklerin dün akşamki konukları, İsmet İnönü’de 'Tamamla Bizi Ey Aşk', Rock Sahnesi’nde 'Son Feci Bisiklet' olurken, Mogambo Caz Geceleri ise Şenay Lambaoğlu’nu ağırladı. Usta tiyatro sanatçısı ve oyuncu Ali Poyrazoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanan 'Tamamla Bizi Ey Aşk' İzmirli tiyatroseverlerle İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde buluştu. Ali Poyrazoğlu, Şebnem Özinal, Melih Ekener’in aynı sahneyi paylaştığı, interaktif bir güldürü olan 'Tamamla Bizi Ey Aşk', aşk üstüne seyirciyle birlikte düşünüyor. İsmet İnönü Sanat Merkezi’ni dolduran sanatseverler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle izlenen oyununun sonunda seyirciler Şebnem Özinal, Melih Ekener ve usta sanatçı Ali Poyrazoğlu’nu dakikalarca ayakta alkışladı. 'Bikinisinde Astronomi', 'Pazar ve Ertesi', 'Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın', 'Tavuk Korkusu', 'Küçük Saydam İnsanları' gibi sevilen şarkılara imza atan, özellikle genç bir hayran kitle sahip olan Son Feci Bisiklet, Rock Sahnesi’nin dördüncü konuğu oldu. Fuar boyunca her gün Rock Sahnesi’nde konser veren Pinti Band’ın hemen ardından sahneye çıkan Son Feci Bisiklet, İzmirli dinleyicilerini şarkı ve enerjileriyle coşturdu. Mogambo Caz Geceleri’nde Şenay Lambaoğlu 'En İyi Kadın Sanatçı', 'En İyi Caz Müzik Sanatçısı' ve 'Yılın Alternatif Pop Yorumcusu' ödüllerinin sahibi olan ve üçüncü albümü 'Başka Türlü Bir Şey'i 2015 yılında çıkaran ünlü caz sanatçısı ve yorumcusu Şenay Lambaoğlu, Folkart sponsorluğunda Mogambo Caz Geceleri’nde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Saat 23.00’de başlayan konserde sevenleri Lambaoğlu’nun şarkılarına eşlik ederek müzik dolu bir gece yaşadı. “İzmir’de pamuklara sarıldığımızı hissediyoruz” Konseri öncesi İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmirli müzik ve sanatseverlerle ilgili düşüncelerini paylaşan Şenay Lambaoğlu, İzmir fuarıyla ilgili çocukluğuna dair çok güzel anılarının olduğunu, yıllar sonra ise fuarda güzel bir organizasyonun parçası olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.



İzmir’de gerçekleşen konserlerin coşku ve mutluluk içerisinde geçtiğini ifade eden Lambaoğlu, “İzmirli sanatseverlerin sanatçıya göstermiş olduğu hassasiyet ve sahiplenici yanları hepimizi mutlu ediyor ve bir anda kendimizi daha çok pamuklara sarılmış gibi hissediyoruz. İzmir’in o güzel insanı, enerjisi ve ruhlarıyla buluşuyor olmak benim için gerçekten apayrı” dedi.

Free Fall heyecanı tüm hızıyla sürüyor Fuarın açıldığı ilk günden bu yana en çok ilgi gören ve merak edilen alanlardan biri olan Free Fall’da macera ve adrenalin tüm hızıyla devam ediyor. Her yaştan ziyaretçinin merakını çeken ve fuara gelenlerin ilk görmek istedikleri alanlardan biri olan Free Fall’da isteyen herkes atlayış yapmayı sürdürüyor. Profesyonel sporcuların gösterilerinden önce dileyen herkesin 4 metre yükseklikten eğitmenler eşliğinde atlayabileceği Free Fall etkinliği fuar süresi boyunca meraklılarını ağırlayacak.

