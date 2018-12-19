Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 yaralı

-POLİS EKİPLERİ

-OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

-GENEL VE DETAYLAR



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’da gece yarısı bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olaydan sonra kavgada kullanılan silahla birlikte iki kişi yakalanırken yaralı iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralananlardan birinin kavgayla alakası olmadığı seken kurşunlardan yaralandığı öğrenildi. Olay gece yarısı Efeler ilçe merkezindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı mekanda eğlenen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönene tartışmada silah da kullanılınca ortalık bir anda karıştı. Polis tarafından el konulan olayda B.K. ve Y.Y. olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, silahla yaralanan E.K. ve M.Ş. hastaneye kaldırıldı.

