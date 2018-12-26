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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eğitime kar engeli - MALATYA

Eğitime kar engeli - MALATYA

- Kar yağışından detay - Araçların karda ilerlemesinden detay - Kar temizleme çalışmalarından detay Malatya 'da eğitime kar engeli - Hekimhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecekMALATYA (AA) - Malatya 'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.İlçede öğleden sonra başlayan kar yağışı şiddetini artırdı.Kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın ilçede okulların tatil edildiğini belirtti.

Eğitime Kar Engeli Meteoroloji Karla Mücadele Öğrenciler Kar Yağışı 

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