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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Eğitime kar engeli - BİLECİK

Eğitime kar engeli - BİLECİK

- Kar yağışından detaylar - Vatandaşların kar ile ilgili görüşleriBİLECİK (AA) - Bilecik 'te kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

İdari İzin Taşımalı Eğitim Yazılı Açıklama Öğrenciler Kar Yağışı 

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