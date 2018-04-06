"Eğitimde İyi Örnekler" konferansı - İSTANBUL - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın konuşması - ERG Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ergüder'in konuşması - Detaylar"Eğitimde İyi Örnekler" konferansı - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı: - "En son yapılan çalışmalar öğrencinin başarısını belirleyen temel faktörün öğretmenler olduğunu gösteriyor. Okul ortamı yetersiz ama öğretmenler başarılıysa öğrencinin başarısı yüzde 63'e çıkıyor. Hem okul iyiyse hem de öğretmen başarılıysa oran yüzde 96'ya çıkıyor. Dolayısıyla diğer faktörler olumsuz da olsa bu farkı yaratan nitelikli öğretmenler"İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, en son yapılan çalışmalara göre öğrencinin başarısının temel faktörünün öğretmenler olduğunu belirterek, "Okul ortamı yetersiz ama öğretmenler başarılıysa öğrencinin başarısı yüzde 63'e çıkıyor. Hem okul iyiyse hem de öğretmen başarılıysa oran yüzde 96'ya çıkıyor. Dolayısıyla diğer faktörler olumsuz da olsa bu farkı yaratan nitelikli öğretmenler." dedi. Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nin desteğiyle Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından "Eğitim, Yaşam için" temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı"nın açılışında konuşan Sabancı, eğitimin sadece okulda değil, hayatın içinden insanlarla konuşulacağını söyledi.
15 yıl önce Eğitim Reformu Girişimi'ni hayata geçirdiklerini ve bunun Türkiye'de ilk olduğunu belirten Sabancı, "Başarılı örnekleri ortaya koymak, yaygınlaşmasını sağlamak, ilham vermek, cesaretlendirmek ve birbirimizden öğrenmek için bir aradayız. Öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmeleri, daha iyiyi aramaları ve iyi örnekleri yaygınlaşmasını istiyoruz." diye konuştu. Sabancı Vakfı'nın eğitime erişim konusunu her zaman desteklediğini ve bu amaçla Türkiye'nin farklı bölgelerinde 77 tane kurum açtıklarını aktaran Sabancı, 15 yıl önce başladıkları eğitim reformuyla birlikte "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı" ve buna benzer eğitim odaklı 24 projeye hibe verdiklerini ifade etti. - "Nitelikli öğretmenler nitelikli öğrenciler yetiştiriyor"Öğretmenlerin eğitimin kilit aktörleri olduğunu vurgulayan Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:"En son yapılan çalışmalara göre öğrencinin başarısını belirleyen temel faktörün öğretmenler olduğunu gösteriyor. Okul ortamı yetersiz ama öğretmenler başarılıysa öğrencinin başarısı yüzde 63'e çıkıyor. Hem okul iyiyse hem de öğretmen başarılıysa oran yüzde 96'ya çıkıyor. Dolayısıyla diğer faktörler olumsuz da olsa bu farkı yaratan nitelikli öğretmenler. Nitelikli öğretmen mesleki gelişmeye açık, kendini sürekli yenilemek, öğrenmek isteyen ve donanım kazanmayı bir yaşam şekli gören kişilerdir. Böyle nitelikli öğretmenler nitelikli öğrenciler yetiştiriyor."Özellikle teknolojinin artmasıyla öğretmenlerin niteliklerinin ve yaklaşımlarının da daha büyük önem kazandığına işaret eden Sabancı, bilginin erişilebilir olduğu bu zamanda öğrencinin bunu nasıl kullanması ve yorumlaması gerektiği konusunda öğretmenlere büyük rol düştüğünü belirtti. 21. yüzyılın temel gerekliliğinin sürekli yenilenme ve yaşam boyu öğrenme olduğunun altını çizen Sabancı, "Kalıcı olan yetkinlik bu. Eğitim sadece okula sıkıştırılamaz. Yaşamın her alanında gerçekleştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Nitelikli öğretmenlerin başardıkları bu oluyor." dedi. - "Türkiye'nin eğitim atılımında öğretmenler anahtar faktör"ERG Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ergüder de 15 yıl önce hayata geçirdikleri Eğitim Reformu Girişimi'yle 15 bin kişiye ulaştıklarını belirtti. Türkiye'de devlet okullarındaki ve özel okullardaki öğretmenlerin çeşitli inovasyonlar yaptıklarını fakat bunların göz önüne çıkmadığını belirten Ergüder, "Türkiye'de öğretmenlik güç ama önemli bir meslek. Anadolu'nun ücra köşelerin her yerde öğretmenlerimiz çocuklara daha iyi eğitim vermek için uğraşıyorlar. Türkiye'de iyi şeyler yapılıyor. Öğretmenlerin yaptığı iyi şeyleri görmek ve teşvik etmek lazım. Bir öğretmenin yapacağı yeniliği çoğaltınca etkisi de fazla oluyor. Türkiye'nin eğiitm konusunda atılım yapması lazım. Burada da öğretmenler anahtar aktör." ifadelerini kullandı.Öğretmenler tarafından geliştirilen iyi örneklerin sunumları ve özel oturumlara devam eden konferansta, atölye çalışmaları ve yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.