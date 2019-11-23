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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eğitimciler, öğretmenlere yönelik şiddeti kınadı - NİĞDE

Eğitimciler, öğretmenlere yönelik şiddeti kınadı - NİĞDE

- Basın açıklamasına katılan sendika üyeleri - Eğitimciler Birliği Sendikası Niğde Şube Başkanı ve Memur - Sen İl Temsilcisi Hasan Orhan'ın konuşması Niğde 'de eğitimciler, öğretmenlere yönelik şiddeti kınadıNİĞDE (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası Niğde Şube Başkanı ve Memur - Sen İl Temsilcisi Hasan Orhan, öğretmenlere yönelik şiddeti protesto etti.Orhan, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimciler olarak seslerinin duyulmasını, mesleklerinin daha fazla örselenmemesini istediklerini söyledi.

Şiddet olaylarıyla toplumsal değerlerin erozyona uğradığını belirten Orhan, "İnsana saygı azalıyor, hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor." dedi.

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