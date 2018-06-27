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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

Eğitim Uçağı Düşen Uçak Sağlık Ekipleri Uçak Pilotu 

-Düşen uçağın görüntüsü
-Fotoğraf

( ADIYAMAN - TOPLU) ADIYAMAN

- Gaziantep’ten havalanan eğitim uçağı Adıyaman’ın Besni ilçesine düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten havalanan henüz kime ait olduğu belirlenemeyen eğitim uçağı sabah saatlerinde Besni ilçesi 4. Etap TOKİ yakınlarına düştü. Büyük bir gürültüyle düşen uçak yere çakıldıktan sonra alev topuna döndü. Yaşanan olay sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken henüz ismi belirlenemeyen uçak pilotunun uçağın düşmeden önce uçaktan atladığı belirtildi. Uçaktan atlayan pilotun Besni’nin Köseceli Beldesine bağlı Yukarı Söğütlü Köyü yakınlarına düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri olay yeri ve çevresinde ikinci bir pilotun olup olmadığına dair aramalarda bulunuyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-
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